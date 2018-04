Tumulto em fila para compra de ingresso para jogo do Flamengo

Em busca de ingresso para a partida contra o Atlético Paranaense, um grupo de torcedores promoveu um tumulto na frente do Estádio do Maracanã, no Rio, na manhã desta quarta-feira, 21. Segundo a polícia militar, os torcedores do Flamengo aguardavam a abertura da bilheteria do estádio quando houve o tumulto. Policiais militares, para conter os torcedores, deram tiros para o alto, mas sem ferir ninguém, de acordo com a PM. Torcedores brigavam por um lugar na fila para conseguir os ingressos da partida que será realizada neste domingo, 25, no Estádio do Maracanã. Os 32.730 ingressos colocados à disposição foram trocados por um produto alimentar - o jogo faz parte da promoção da Nestlé. COm isso, mais de 82 mil torcedores acompanharão a partida, marca que será o recorde do Brasileirão. Será a última partida do ano do Flamengo no Rio. O time carioca precisa da vitória para ficar perto da vaga à Copa Libertadores 2008. Com os maiores públicos do Campeonato Brasileiro, a diretoria flamenguista espera mais de 80 mil torcedores na partida. Atualizado às 13 horas para acréscimo de informação