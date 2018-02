Tumulto generalizado em São Januário O excesso de público provocou um tumulto generalizado e confrontos entre torcedores e a Polícia Militar ao redor do estádio de São Januário, onde Vasco e Atlético-PR se enfretaram neste domingo pela 45ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar que a situação se agravasse, os policiais interceptaram, na Avenida Brasil, 14 ônibus com torcedores paranaenses, munidos de ingressos, e os impediram de chegar ao local, pelo menos até o início do segundo tempo. A Polícia Militar suspeita de que a grande quantidade de torcedores tenha sido provocada pela venda de ingressos falsificados. Tanto que, aos dez minutos de partida, os portões de São Januário foram fechados e vários vascaínos ficaram do lado de fora com as entradas nas mãos. Em um dos acessos de São Januário, torcedores conseguiram furar o bloqueio e entraram no local, mas foram contidos pela polícia, que disparou tiros para o alto. Na confusão, a torcida arremessou pedras e garrafas contra os policiais e uma jovem, de 16 anos, foi pisoteada, mas foi atendida no Posto de Atendimento Médico do Vasco e sofreu apenas escoriações no joelho. TELEFONEMA - A interceptação dos ônibus de torcedores paranaenses era previsível. De acordo com informações da Rede Globo, o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, fez um telefonema para o presidente do Vasco, Eurico Miranda, para falar sobre os jogos deste domingo. Eurico teria dito o seguinte. ?Façam a parte de vocês, porque aqui o Atlético não ganha?. A respeito da torcida, Eurico teria dito. ?Torcida eles (Atlético-PR) não vão ter. Diz que vem 10 mil torcedores, mas aqui eles não vão entrar, até porque só tem mil ingressos. Mas não tem problema. O Rio tem muitos pontos turísticos e o resto vai poder passar o domingo passeando pela cidade?, disse.