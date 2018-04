Tumulto marca chegada do atacante Neymar a hotel da seleção brasileira

RIO - A chegada de Neymar ao hotel Sheraton, no Rio, para se apresentar à seleção brasileira foi marcada pela histeria de um grupo de fãs. Cerca de 30 meninas invadiram o saguão do hotel, gritando o nome do jogador. Algumas delas, em lágrimas, driblaram os seguranças e conseguiram chegar até a porta do elevador no momento em que o craque subia para o seu quarto.

Entre as frases que puderam ser ouvidas uma se destacou: "Eu te amo, Neymar", gritada por várias adolescentes. Outra, mais afoita, bradou: "Neymar, faz um filho em mim". Neymar estava à vontade e não se importou ou se assustou com o assédio. Parecia até disposto a atender as fãs - acenou para elas -, que foram retiradas da porta do elevador por seguranças. Saíram gritando o nome do jogador.

Renata Oliveira, de 15 anos, foi agarrada por um segurança e retirada à força do hotel. A mãe dela, Rosimar Oliveira, ficou revoltada. Disse que estava no balcão de informações pedindo detalhes sobre tarifas do hotel. A menina não parava de chorar, lamentando a perda da oportunidade de falar com o ídolo. Alguns hóspedes estrangeiros se assustaram com a confusão e, visivelmente, não entendiam o que estava acontecendo.