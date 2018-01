Tumulto marca derrota do Grêmio Em um jogo tumultuado, com quatro expulsões, o Juventude venceu o Grêmio por 2 a 1, neste sábado, em Caxias do Sul. A partida foi válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Gaúcho e o resultado deixou o Juventude na liderança da competição, com cinco pontos ganhos, enquanto o Grêmio, com apenas dois, está praticamente fora da próxima fase. O jogo marcou a estréia do atacante Christian no Grêmio. A rodada se completa na segunda-feira à noite, com Inter x Caxias, em Porto Alegre. O Juventude dominava totalmente o jogo quando aos 27 minutos Tinga, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e, em seguida, foi expulso pelo árbitro Leonardo Gaciba. Inconformado, o zagueiro Claudiomiro empurrou o juiz e também levou cartão vermelho. Na seqüência, Roger foi atingido por uma garrafa atirada dos camarotes do estádio Alfredo Jaconi. O Grêmio se retirou de campo e voltou 25 minutos depois. Aos 23 minutos do segundo tempo, Mineiro abriu o placar para o Juventude, num chute cruzado da entrada da área. Em seguida, Hugo, do Juventude, foi expulso por entrada violenta em Rodrigo Fabri. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Grêmio empatou em cobrança de falta com Ânderson Lima. Aos 22 Rodrigo Fabri também foi expulso por falta violenta. O Juventude só foi vencer nos acréscimos, aos 47 minutos, em outro chute indefensável de Mineiro. Ficha Técnica Juventude: Tiago; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Fernando; Evandro, Dionattan (Wellington), Marcelo e Michel; Hugo e Geufer (Wederson). Técnico: Cristóvão Borges. Grêmio: Danrlei; Gavião, Claudiomiro e Roger; Ânderson Lima, Amaral, Tinga, Rodrigo Fabri e Douglas; Luiz Mário (Émerson), Christian (Roberto). Técnico: Tite Gols: Mineiro, aos 68 1º t. Ânderson Lima, 14 2º e Mineiro, 47 2º tempo. Árbitro: Leonardo Gaciba Cartão amarelo: Tinga, Roger, Ânderson Lima Fabri e Luiz Mário (G); Hugo, Geufer, Filipe Alvim e Dionattan (J). Cartão Vermelho: Tinga, Claudiomiro e Fabri (G) Hugo (J) Renda: R$ 61.720,00 Público: 11.563 pagantes Local: Alfredo Jaconi