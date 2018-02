Tumulto marca saída do Corinthians de Porto Alegre

As represálias começaram quase que imediatamente após o rebaixamento, neste domingo. Em Porto Alegre, no ônibus levava os jogadores assustados para o aeroporto. De acordo com a Brigada Militar, o ex-presidente da Gaviões da Fiel, Douglas Deungaro, teria invadido o ônibus. E começou a discutir com jogadores e com o presidente do clube, Andrés Sanchez. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana "Esse cidadão foi colocado para fora do ônibus por nós, da brigada. E nós fizemos o levantamento da ficha corrida dele e havia pedido de prisão pela Polícia de São Paulo. Esse Douglas foi detido imediatamente. Vamos ver com calma tudo que existe contra ele e mandá-lo para a Justiça paulista", disse o coronel Jones, da Brigada de Porto Alegre. Sanchez esperava ter o apoio incondicional da Gaviões da Fiel. Mesmo depois do rebaixamento. Mas não é isso que deve acontecer. Os torcedores devem procurá-lo ainda essa semana, para saber que time montará para 2008. Conforme for a conversa, pode haver até o rompimento.