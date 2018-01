Tumulto na chegada da Gaviões ao Maracanã Pelo menos 50 torcedores do Corinthians, integrantes da organizada Gaviões da Fiel, foram detidos pouco antes da partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. Os problemas começaram quando os paulistas chegaram ao estádio e entraram em conflito com torcedores do Fluminense. Houve tumulto, corre-corre e troca de agressões. A Polícia Militar interveio e, para dispersar os torcedores, disparou vários tiros para o alto. Os torcedores detidos não haviam sido liberados até o início da partida.