Tumulto na entrada do Pacaembu A chegada dos torcedores corintianos ao Estádio do Pacaembu nesta quarta-feira, para o jogo contra o Cianorte, foi tumultuada. Vários grupos de torcedores sem ingresso tentaram forçar a entrada no estádio gerando tumulto. Na frente do estádio, na praça Charles Miller, a cavalaria teve de intervir e um grupo conseguiu passar pelo portão de entrada da imprensa. Nessa área, a polícia conseguiu evitar que os torcedores passassem por um segundo portão, que dá acesso ao tobogã, com o tumulto sendo enfim controlado.