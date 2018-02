Tumulto no jogo em Mali deixa 80 presos Mais de 80 pessoas foram presas e dezenas, entre elas policiais, ficaram feridas no domingo à noite após a derrota de Mali para Togo, por 2 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2006. A equipe local vencia por 1 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, mas permitiu a reação adversária. A torcida passou a atirar objetos para dentro do gramado e a destruir as instalações do estádio 26 de Março. A revolta prosseguiu nos arredores do estádio, onde bares, automóveis, restaurantes, hotéis e a sede do Comitê Olímpico de Mali foram parcial ou totalmente destruídos. Nesta segunda-feira ainda foram registrados alguns distúrbios na cidade.