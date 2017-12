Tunísia chama Guemamdia para substituir Meriah, contundido A seleção da Tunísia informou nesta segunda-feira que convocou o atacante Haykel Guemamdia, que joga na equipe francesa do Strasbourg, para substituir o zagueiro Mehdi Meriah. Essa é a segunda troca de jogadores da equipe africana que acontece antes da estréia na Copa, marcada para esta quarta, contra a Arábia Saudita, em Munique. Guemamdia, de 24 anos, dará ao técnico Roger Lemerre mais uma opção para o ataque da equipe, cuja principal ambição é passar à segunda fase pela primeira vez na história da seleção em Copas - esta será a sua quarta participação em Mundiais. O treinador se ressente de poder ofensivo, já que o brasileiro naturalizado tunisiano, Francileudo Santos, deverá ficar de fora pelo menos do primeiro jogo. Além disso, o também atacante Issam Jemaa foi cortado devido a uma lesão no joelho. Além de Tunísia e Arábia Saudita, o grupo H conta ainda com Espanha e Ucrânia, favoritas às duas vagas da chave, que também se enfrentam nesta quarta, em Leipzig.