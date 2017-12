Tunísia chega na Alemanha e se concentra na Arábia Saudita A seleção da Tunísia chegou na Alemanha nesta segunda-feira, nove dias antes de sua estréia na Copa do Mundo, em Munique, contra a Arábia Saudita. A equipe e seu treinador, Roger Lemerre (campeão com a França em 1998), chegaram no aeroporto de Frankfurt e seguiram de ônibus para a cidade de Schweinfurt, perto de Munique, capital da Bavária. Recebido pelo prefeito da pequena cidade alemã, Lemere afirmou que o primeiro jogo de seu selecionado é de suma importância para o futuro de sua equipe no mundial. "É um jogo que vencer é uma obrigação", enfatizou o técnico francês. Brasileiro naturalizado tunisiano, o atacante Francileudo Santos concordou com seu treinador e concluiu: "após vencer os sauditas, precisamos conseguir um bom resultado contra Espanha ou Ucrânia, assim podemos brigar por uma segunda colocação no grupo".