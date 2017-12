Tunísia conquista a Copa da África A Tunísia conquistou neste sábado o título da Copa da África. Jogando diante de sua torcida, na cidade de Radez, a equipe ganhou do Marrocos por 2 a 1, com gols do brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo dos Santos e de Jaziri - Mokhtari descontou. É a primeira vez que a seleção do país é campeã do principal campeonato africano, depois de ser vice em 65 e 96.