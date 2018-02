Tunísia empata e garante vaga na Copa A Tunísia empatou em casa com o Marrocos por 2 a 2, neste sábado, e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Com 21 pontos, os tunisianos ficaram um ponto na frente dos marroquinos. O primeiro gol da seleção da casa foi marcado, de pênalti, pelo brasileiro Clayton. Com a classificação para o seu terceiro Mundial consecutivo, a Tunísia é a única seleção africana com experiência em Copas do Mundo. Também neste sábado, outros quatro países carimbaram o passaporte - Togo, Angola, Costa do Marfim e Gana. Por coincidência, todos irão pela primeira vez ao maior torneio de seleções do mundo.