Tunísia inicia preparação para enfrentar a Espanha Animada pelo empate por 2 a 2 conquistado nos descontos do jogo com a Arábia Saudita, na quarta-feira, a seleção da Tunísia retornou aos treinamentos nesta quinta, em Schweinfurt, já se preparando para a partida contra a Espanha, na próxima segunda (18), em Stuttgart. Os jogadores fizeram apenas um treino leve por cerca de uma hora e meia, comandado pelo técnico francês Roger Lemerre. Nos trabalhos desta quinta, o objetivo foi começar a corrigir os problemas apresentados no jogo contra a Arábia Saudita. Depois de sair na frente no placar, a Tunísia tomou a virada e se salvou nos descontos, com o gol do zagueiro Jaidi. Apenas o brasileiro naturalizado Francileudo, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e trabalhou em separado, correndo ao redor do campo, não se juntou aos restante do grupo e já está descartado para o jogo contra a Espanha, pela segunda rodada do Grupo H.