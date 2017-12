Tunísia leva brasileiro Santos, mas deixa Clayton de fora O atacante brasileiro Francileudo Santos, que joga no Toulouse, da França, é uma das estrelas da seleção da Tunísia, convocada nesta segunda-feira pelo técnico francês Roger Lemerre - o mesmo que levou a França ao título da Eurocopa de 2000. Se convocou Santos, que tem 18 gols em 28 atuações pela seleção tunisiana, Lemerre deixou de fora outro brasileiro, o lateral-esquerdo Clayton, que joga no Al Sadd, do Catar, e disputou as Copas de 1998 e 2002, além da fazer parte do grupo que venceu a Copa das Nações da África, em 2004 - neste ano, a Tunísia caiu diante da Nigéria, nos pênaltis, nas quartas-de-final. Lemerre deve optar por uma formação defensiva, já que convocou apenas dois atacantes natos: Santos e Ziad Jaziri, que também joga no futebol francês - como outros quatro jogadores da equipe. Goleiros: Ali Boumnijel (Club Africain - Tunísia) Hamdi Kasraoui (Esperance - Tunísia) Adel Nefzi (US Monastir - Tunísia) Defensores: David Jemmali (Bordeaux - França) Hatem Trabelsi (Ajax - Holanda) Mehdi Meriah (Etoile du Sahel - Tunísia) Anis Ayari (Samsunspor - Turquia) Alaeddine Yahya (Saint-Etienne - França) Radhi Jaidi (Bolton - Inglaterra) Karim Hagui (Strasbourg - França) Karim Saidi (Lecce - Itália) Meio-campistas: Jawhar Menari (Nuremberg - Alemanha) Adel Chedli (Nuremberg - Alemanha) Mehdi Nafti (Birmingham - Inglaterra) Sofiene Melliti (Gaziantespor - Turquia) Hamed Namouchi (Rangers - Escócia) Karim Zdiri (Rosenborg - Noruega) Yassine Chikhaoui (Etoile du Sahel - Inglaterra) Riadh Boazizi (Kayserispor - Turquia) Issam Jomaa (Lens - França) Kais Ghodhbane (Diyarbakirspor - Turquia) Atacantes: Francileudo Santos (Toulouse - França) Ziad Jaziri (Troyes - França)