Tunísia não terá atacante brasileiro nos primeiros jogos O atacante brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo dos Santos não vai participar dos dois primeiros jogos da equipe africana no Mundial, contra a Arábia Saudita, no dia 14, e a Espanha, no dia 19. Ele machucou o joelho esquerdo, nesta quarta-feira, no jogo-treino em que a Tunísia goleou uma equipe amadora da Bavária, por 4 a 0, em Schweinfurt, na Alemanha. O jogador foi examinado logo depois do amistoso e a comissão técnica afirmou, na ocasião, não estar preocupada. No entanto, após avaliação realizada nesta quinta, no hospital Leopoldina de Schweinfurter, os médicos decidiram afastar o jogador das primeiras partidas da Tunísia. E não há garantias de que Francileudo reunirá condições de jogo para o último jogo da primeira fase, contra a Ucrânia, no dia 23. A contusão do jogador brasileiro foi a segunda má notícia da equipe africana nesta quarta, já que o atacante Issam Jemma regressou a seu país, em virtude de uma lesão no joelho. Para seu lugar foi convocado Chaouki Ben Saada.