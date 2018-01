Tunísia pode obter vaga para 2002 A Tunísia pode classificar-se amanhã (15) para a Copa de 2002, pelo Grupo D das eliminatórias africanas. Se vencer a República Democrática do Congo, ex-Zaire, fora de casa, e a Costa do Marfim não ganhar do Congo, como visitante, a vaga está garantida. Em caso de empate, a Tunísia também pode conseguir a vaga desde que a Costa do Marfim seja derrotada. Togo x Líbia (Grupo A) e Zimbábue x Burkina Faso (E) cumprem tabela. Pelo B, jogam Sudão x Gana.