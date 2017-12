Tunísia renova com Lemerre até a Copa da África do Sul O francês Roger Lemerre renovou seu contrato para continuar como técnico da Tunísia até a Copa do Mundo de 2010, que acontece na África do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Tunisiana, Hammouda Ben Ammar. "A Federação acha que o trabalho de Roger Lemerre nos quatro últimos anos foi positivo, e quer continuar na mesma direção", disse o dirigente. Lemerre chegou à Tunísia em 2002, depois de comandar a desastrosa campanha da França na Copa da Coréia do Sul e do Japão, quando a seleção não marcou um gol sequer e foi eliminada logo na primeira fase. Em 2004, a seleção tunisiana conquistou seu primeiro título internacional ao vencer a Copa Africana de Nações, antes de se classificar para a Copa do Mundo da Alemanha. A Tunísia estréia na Copa na quarta-feira (14), contra a Arábia Saudita, em Munique. No mesmo dia, Espanha e Ucrânia jogam em Leipzig, também pelo Grupo H.