Tunísia sofre para ganhar de time da segunda divisão suíça Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo realizado na noite desta quarta-feira, em Neuchâtel, a seleção da Tunísia sofreu para derrotar a fraca equipe do Serrière, da segunda divisão do futebol suíço, por 2 a 0. No primeiro tempo, a seleção tunisina não conseguiu se encontrar dentro de campo e a partida ficou empata por 0 a 0. Após o intervalo, os jogadores voltaram com mais disposição e conseguiram marcar dois gols, com Haggi, aos 17 minutos, e Yahia, aos 33. Antes do Mundial, a Tunísia fará mais dois amistosos. O primeiro será no dia 30 de maio, contra a Bielo-Rússia. O outro acontecerá em 7 de junho, contra o Iraque. A seleção da Tunísia está no Grupo F da Copa do Mundo e estréia no dia 14 de junho, contra a Arábia Saudita. A Espanha e a Ucrânia são as outras seleções que estão na chave dos tunisianos. O Mundial começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.