Tunísia também quer sediar Copa de 2010 A Tunísia apresentou hoje à Fifa a sua candidatura oficial para organizar a Copa do Mundo de 2010. Os outros candidatos africanos são a África do Sul, Egito, Líbia, Marrocos e Nigéria. A Fifa decidiu fazer a Copa de 2010 em um país africano, depois que a África do Sul perdeu a possibilidade de realizar o Mundial de 2006, para a Alemanha.