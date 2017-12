Tunísia terá mudança no ataque antes da Copa da Alemanha Alteração na Tunísia. A Federação de Futebol do país confirmou nesta terça-feira a substituição do atacante Issam Jomaa por Chouki Ben Saada. Jomaa tem uma lesão no menisco externo da perna direita, confirmada após a realização de uma ressonância magnética, que foi enviada à Fifa. O problema confirma o receio do francês Roger Lemerre, técnico da Tunísia, que já havia demonstrado sua preocupação pelo excessivo número de jogadores machucados. A Tunísia está no grupo H da primeira fase, contra Espanha, Ucrânia e Arábia Saudita - esta última adversária de estréia, na próxima quarta, em Munique.