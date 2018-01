Tunísia vence e garante vaga na Copa A Tunísia é a terceira seleção africana a garantir vaga na Copa de 2002. A equipe venceu a República do Congo, ex-Zaire, por 3 a 0, e foi beneficiada pelo empate da Costa do Marfim com o Congo, por 1 a 1. Com o resultado, a Tunísia chegou aos 20 pontos e venceu o Grupo D. Camarões e África do Sul já haviam garantido a classificação. As duas últimas vagas saem quarta-feira. Pelo Grupo B, a Nigéria precisa vencer Gana. Tropeço dá a vaga a Libéria. No C, Egito (saldo de gols 9), precisa ganhar da Argélia, mesma situação do Senegal (7), diante da Namíbia. O Marrocos classifica-se com tropeço das duas seleções.