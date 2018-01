TUP faz manifesto contra Mustafá Cerca de 100 torcedores se reuniram em frente ao Palestra Itália, durante as eleições presidenciais do Palmeiras, nesta segunda-feira à noite, para criticar o candidato da situação e virtual reeleito, Mustafá Contursi. Os torcedores, em sua maioria da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), se revezaram no microfone instalado em um carro de som para discursar contra Mustafá, utilizando palavrões. Oberdan Catani, lendário goleiro do clube, que divulgou seu apoio a Mustafá, não foi perdoado pelos torcedores e também foi xingado. Por volta das 21 horas, um início de briga foi neutralizado pela Polícia Militar. A CET fechou a rua Turiaçu para o trânsito.