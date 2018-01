Tupã e Lemense abrem 11ª rodada da B1 Apenas um jogo acontece na noite desta sexta-feira pelo Campeonato Paulista da Série B1. O Tupã enfrenta o Lemense buscando a vitória para pular para a terceira posição do Grupo 1. Este jogo será realizado em Lins porque o Tupã perde um mando de jogo. Com 15 pontos, o time sabe que uma vitória sobre o penúltimo da chave, com oito pontos, pode fazer com que a equipe passe o Batatais. Por outro lado, o time de Leme, apesar da má campanha, ainda acredita que possa arrancar e ficar com uma das quatro vagas à próxima fase da competição. Jogos - Sexta - 20h30 - Tupã x Lemense; domingo - 11h00 - Primavera x União Mogi; Santa Ritense x Monte Azul; Fernandópolis x Linense; Batatais x Velo Clube; Ecus x XV de Caraguá; Guarulhos x Palestra; Capivariano x Mauaense. Classificação: Grupo 1 - 1) Santa Ritense 22; 2) Linense 19; 3) Batatais 15; 4) Tupã 13; 5) Velo Clube 12; 6) Monte Azul 11; 7) Lemense 9; 8) Fernandópolis 8. Grupo 2 - 1) Ecus 22; 2) Primavera 21; 3) Capivariano 18; 4) Mauaense 14; 5) Palestra 11; 6) União Mogi 11; 7) XV de Caraguá e Guarulhos 5.