Tupã e Lemense empatam na Série B1 Abrindo a 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, Tupã e Lemense empataram, por 1 a 1, nesta sexta-feira. O jogo foi realizado em Lins porque o Tupã perdeu o mando de campo. O resultado pouco alterou a classificação do Grupo 1: o Tupã continua em quarto lugar, com 14 pontos. O Lemense soma 10, em sétimo. O Serra Negra perdeu a chance de ultrapassar o Águas de Lindóia e assumir a liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B2, ao empatar sem gols com o Guaçuano, nesta sexta-feira à noite, em Mogi Guaçu, pela 10ª rodada da competição. Agora o Leão da Serra tem 19 pontos e pode ficar três pontos atrás do ALEC, que joga domingo. Já o Guaçuano, com o empate, permanece na lanterna agora com seis pontos.