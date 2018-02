Tupã e Monte Azul jogam pela Série B1 Tupã e Monte Azul abrem a 14ª e última rodada do Campeonato Paulista da Série B1 nesta quinta-feira, às 15 horas, no estádio "Alonso de Carvalho Braga", em Tupã. A partida estava marcada para domingo, mas foi antecipada a pedido da diretoria do Tupã. O time da casa, na sétima posição do Grupo 1, com sete pontos, está fora da segunda fase, enquanto o vice-líder Monte Azul, com 27, já está garantido. O pedido de antecipação do jogo foi feito pelo presidente do Tupã, Sérgio Roberto de Almeida. O dirigente entrou em acordo com o clube de Monte Azul Paulista e solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a mudança de data. Esta será a última partida do Tupã neste ano. Tanto que o técnico Mauri Lopes - que substituiu Manguinha nas últimas rodadas - poderá, em breve, dirigir o Lemense, que disputa a Série B2 do Campeonato Paulista. Oito clubes vão participar da próxima fase. Sete já estão garantidos: Ferroviária, Monte Azul e Jalesense pelo Grupo 1 que ainda tem uma vaga em aberto entre Linense e Fernandópolis. No Grupo 2, estão definidos os quatro times: Ecus, Barueri, Santa Ritense e Palestra.