Tupã pode assumir liderança da Série B1 Terceiro colocado na fase final do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, com três pontos ganhos, o Tupã recebe o Velo Clube, lanterna, com apenas um ponto, às 20h30 desta sexta-feira, no estádio Alonso Carvalho Braga, o Alonsão. Nesta fase todos jogam contra todos em turno e returno. Os dois melhores garantem vaga no Paulista da Série A3 (Terceira Divisão) de 2004. Eis os jogos da 3ª rodada: sexta-feira - 20:30 - Tupã x Velo Clube; sábado - 10:00 - Mauaense x Primavera; domingo - 15:00 - Ecus x Linense; Batatais x Capivariano. Classificação: 1) Primavera 4; 2) Linense, Tupã, Capivariano, Ecus, Batatais e Mauaense 3; 8) Velo Clube 1.