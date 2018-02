Tupã se despede da B1 com empate A última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B1 começou na tarde desta quinta-feira com o empate por 1 a 1 entre Tupã e o Monte Azul, no Estádio Alonso de Carvalho Braga, em Tupã. Com o resultado, o Tupã encerrou sua participação no Estadual com um modesto sétimo lugar no Grupo 1, com oito pontos. Já o time de Monte Azul Paulista chegou aos 28 pontos e passou a dividir provisoriamente a liderança com a Ferroviária. Os dois gols foram marcados na etapa final. Thiago Vieira abriu o placar para os visitantes aos 27 minutos do segundo tempo e aos 33, Danilo, cobrando pênalti, igualou para os donos da casa. No sábado, jogam Velo Clube e Capivariano, em Rio Claro, e no domingo, outros seis jogos fecham a rodada. Só há uma vaga em disputa no Grupo 1, entre Linense e Fernandópolis, no Grupo 1. Os outros sete classificados já estão definidos.