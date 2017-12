Tupã tenta ser líder da Série B1 Vice-líder do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, o Tupã recebe o Linense nesta sexta-feira, às 20:30, na abertura da quinta rodada da segunda fase. Os dois times estão separados apenas por um ponto. Até agora, o Tupã conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota - com 7 pontos, pode ultrapassar o líder Ecus, que tem 9 e joga apenas sábado. Já o Linense conquistou duas vitórias e duas derrotas no campeonato. Confira os jogos da quinta rodada: sábado - Mauaense x Ecus; domingo - Velo Clube x Capivariano, Batatais x Primavera.