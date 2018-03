Tupã vence líder no Paulista da Série B1 O Tupã conseguiu uma importante vitória no Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao superar, nesta sexta-feira à noite, por 1 a 0, o líder Santa Ritense, líder do Grupo 1, com 25 pontos. A vitória deixou o time da casa com 17 pontos, na briga por uma vaga na segunda fase. Em Lins, o Linense teve uma grande atuação na goleada sobre o Batatais por 4 a 1. A vitória deixou o Linense com 23 pontos e bem perto da classificação. O Batatais, com 15 pontos, deve mesmo brigar pela quarta vaga no Grupo 1. Líder empata - Em jogo isolado pelo Paulista da Série B2, quinta divisão, o líder Águas de Lindóia empatou sem gols com o Penapolense, na cidade de Penápolis. O líder do Grupo 2 agora tem 23 pontos, enquanto o Penapolense se manteve em quarto lugar, mas com 17 pontos.