Tupã vira titular no Palmeiras Ele tem nome de cantor popular - Almir Rogério dos Santos - e apelido de índio, por causa dos longos cabelos que ostentava na época em que jogava na Bahia. Com a contusão do titular Basílio e do colombiano Muñoz, o atacante Tupã ganha sua primeira chance de começar uma partida jogando pelo Palmeiras. Domingo, em Araras, Tupã será titular do ataque, ao lado de Fábio Júnior, no último jogo do time no Campeonato Paulista. "Esse é o jogo da minha vida. Para mim, não interessa se o time está desclassificado", disse. Nascido em Guarulhos mas criado em Amargosa, na Bahia, onde até os 15 anos trabalhou na roça, Tupã, de 27 anos, é considerado pelo técnico Celso Roth uma espécie de coringa. Ele é opção como ala, quando Felipe não joga. "O Tupã joga em qualquer posição do lado esquerdo", diz Roth. Ainda desconhecido da torcida, Tupã veio do Palmeiras do Nordeste, uma espécie de filial do clube paulista na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O jogador chegou ainda na época em que Marco Aurélio Moreira era o técnico, mas não teve oportunidades com o ex-treinador. No máximo, ficava no banco de resvervas. Mesmo assim, numa das três partidas em que participou, marcou um gol. Foi na vitória por 5 a 1 contra o União Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste, no dia 18 de março. Tupã não será a única novidade do time do Palmeiras. Felipe, suspenso, será substituído por Taddei. Na meia-direita, Juninho ganhará uma nova oportunidade no lugar de Lopes, fora da equipe por ter recebido o segundo cartão amarelo no jogo contra o Mogi-Mirim. "O Juninho tem qualidade técnica e velocidade nos movimentos e no toque de bola. O que faltava era um pouvo de movimentação, e isso ele vem demonstrando nos treinos das últimas três semanas", disse Roth.