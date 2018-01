Tupi e Cruzeiro fazem primeira semifinal do Mineiro Tupi e Cruzeiro abrem neste sábado, às 16 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, as semifinais do Campeonato Mineiro. O time da capital mineira, que terminou a fase de classificação em primeiro lugar, terá vantagem no confronto. Joga por dois resultados iguais e fará a segunda partida em casa. O técnico cruzeirense, Paulo Autuori, confirmou nesta sexta-feira a escalação do volante Léo Silva e do lateral-direito Gabriel improvisado no meio-campo. O atacante Guilherme será o titular na frente. Léo Silva e Gabriel substituem Renan e o meia Marcinho. O jovem Guilherme, de 18 anos, um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Juniores em janeiro deste ano, entra no lugar de Nenê e atuará ao lado de Araújo. Autuori espera um time veloz com a nova formação. "Fica uma equipe bastante rápida, com mobilidade, muita qualidade de jogo, isso é importante?, disse. O treinador evitou a polêmica que envolveu os dirigentes do clube e do maior rival, Atlético-MG, durante a semana. O Cruzeiro ameaçou paralisar o campeonato e entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) contra a decisão da Federação Mineira de Futebol (FMF) de marcar o outro jogo da outra semifinal, entre Democrata-GV e Atlético, para o Mineirão. O Democrata, mandante da partida, não pode jogar em Governador Valadares porque o estádio local não comporta o mínimo de 15 mil torcedores. Os dirigentes do clube do interior, que mantém uma parceria com o Atlético, porém, aceitaram jogar no Mineirão, em Belo Horizonte. O TJD negou o recurso do Cruzeiro e manteve a decisão da FMF. ?Esse é um problema do Atlético, do Democrata, não tenho nada a ver com isso, minha preocupação é o Cruzeiro?, desconversou Autuori. O Tupi tenta quebrar uma ´tradição´ de 20 anos sem vencer o Cruzeiro. O técnico Zé Luiz tem apenas uma dúvida, entre os volantes Gilson e Júnior Negão. O estádio deverá estar lotado. Até sexta, 11 mil dos 19,9 mil ingressos já haviam sido vendidos.