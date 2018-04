Líderes da Série C, Tupi e Londrina perdem 100% de aproveitamento

Não deu para Tupi e Londrina segurarem os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, quando foram realizados quatro jogos pela terceira rodada. Enquanto o Tupi empatou com o Guarani, por 1 a 1, em Campinas, o Londrina ficou no 0 a 0, em casa, com o Juventude. De qualquer forma, eles lideram o Grupo B com sete pontos cada.

O time mineiro lidera por ter maior saldo de gols do que os paranaenses: 4 a 2. O terceiro colocado é o Brasil de Pelotas (RS), com cinco pontos, que confirmou o favoritismo ao vencer o Guaratinguetá por 2 a 0. A quarta posição é da Portuguesa, com quatro pontos, que sábado bateu o Madureira, no Rio de Janeiro, por 2 a 1.

Fora da zona de classificação aparecem Tombense, com quatro, Madureira, com três; Guarani e Juventude, com dois pontos. Na zona de rebaixamento estão, neste momento, o Caxias, com dois, e o Guaratinguetá, com 1.

JOGO ISOLADO

Pelo Grupo A, só houve um jogo em Marabá, no Pará. O Águia perdeu para o Vila Nova-GO, por 2 a 1, de virada, deixando o time goiano com seis pontos, em terceiro lugar. Está na frente do ASA, com cinco, e atrás do Fortaleza, com seis, e do Salgueiro, com sete.

O Águia está com apenas dois pontos, em oitavo lugar, na frente apenas de Confiança, com um, e Icasa, com zero. Nesta segunda-feira à noite, Cuiabá, com três pontos, e Fortaleza, com sete, fecham a terceira rodada.

Confira os resultados da 3.ª rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 2 Portuguesa-SP

Icasa-CE 1 x 2 Salgueiro-PE

Tombense-MG 1 x 0 Caxias-RS

Botafogo-PB 2 x 1 Confiança-SE

ASA-AL 3 x 0 América-RN

Domingo

Londrina-PR 0 x 0 Juventude-RS

Águia-PA 1 x 2 Vila Nova-GO

Brasil-RS 2 x 0 Guaratinguetá-SP

Guarani-SP 1 x 1 Tupi-MG

Segunda-feira

20h15

Cuiabá-MT x Fortaleza-CE