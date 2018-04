Tupi ganha no Recife e conquista o título da Série D O Tupi-MG levou o título do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - de 2011. Neste domingo, o time mineiro venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, no segundo jogo da decisão. O destaque positivo ficou novamente por conta da torcida da equipe pernambucana, que lotou o estádio, com 54.815 torcedores, e mesmo com a perda do título cantou de forma entusiasmada assim que o árbitro apitou o final do jogo.