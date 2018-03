Tupi joga com tudo contra em Juiz de Fora Em situação delicada no Campeonato Mineiro, em que ocupa a 12ª colocação e está ameaçado de rebaixamento, o Tupi recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, em Juiz de Fora, pela segunda fase da Copa do Brasil. Apesar de ter o mando de jogo, o Tupi deve levar desvantagem nas arquibancadas. Afinal, a torcida do Flamengo é muito grande em Juiz de Fora e promete lotar o estádio Mário Helênio.