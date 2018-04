Tupi lidera Grupo 12 da Série C O returno do Grupo 12 da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C teve início nesta quarta-feira à noite. Mais uma vez, quem atuou em casa levou vantagem. No estádio "Mário Helênio", em Juiz de Fora, o Tupi-MG derrotou o Friburguense-RJ por 1 a 0 e assumiu a liderança. No outro jogo da noite, o Americano-RJ derrotou o Ceilândia-DF por 2 a 0, em Campos. O equilíbrio permanece e o Ceilândia, que antes liderava, agora aparece na terceira colocação, com seis pontos. Com os três pontos conquistados, o Americano também tem seis, na segunda colocação. A liderança está com o Tupi, que chegou aos sete pontos. Com quatro, o Friburguense é o lanterna. Os dois primeiros colocados passam à segunda fase. No domingo será realizada a penúltima rodada. O Tupi atua novamente em casa, contra o Ceilândia. O clássico carioca entre Friburguense e Americano será disputado em Nova Friburgo.