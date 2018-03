Tupi-MG joga para salvar a temporada O jogo desta quinta-feira contra o Flamengo, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil, pode ser o último do Tupi na temporada. Depois de amargar no último fim de semana o rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro, o time de Juiz de Fora tenta reverter a vantagem do rubro-negro carioca, que venceu o primeiro jogo por 3 a 2. A partida está marcada para as 20h30, no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos (RJ). Para conseguir a classificação, o Tupi terá de vencer por uma diferença de dois gols ou conquistar uma vitória simples por um placar de 4 a 3 em diante. Se o placar do primeiro jogo se repetir, a favor da equipe mineira, a disputa será nos pênaltis. O dirigentes do Tupi decidiram prorrogar por mais um mês o contrato - que terminaria nesta quarta-feira - da maioria dos atletas, apenas para o compromisso com o Flamengo. No entanto, pelo menos dois jogadores do grupo já foram dispensados. A diretoria do Tupi admite encerrar as atividades do departamento de futebol profissional caso o clube não receba convites para disputar seletivas ou competições no segundo semestre. O técnico Walace Lemos já definiu o time que começa jogando. Ele decidiu escalar o zagueiro Leandro no lugar do então titular Felipe e optou pela entrada de Cacau na lateral-esquerda. O treinador poderá contar com a volta do volante Terceirinho e do atacante Denílson - autor dos dois gols do Tupi no primeiro jogo -, que cumpriram suspensão na última rodada do Estadual. Walace Lemos pediu que o meia Moisés atue mais avançado, auxiliando Denílson, único atacante da equipe.