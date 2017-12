Tupi-MG muda para ganhar do Bangu Para vencer o Bangu nesta quarta-feira, às 15h30, em Moça Bonita, o técnico do Tupi, Wallace Lemos, já decidiu que irá mexer no seu time e, assim, avançar na Copa do Brasil. Como Cacau, Moisés e Charlan, seus três especialistas no elenco, não aprovaram na lateral-esquerda, ele decidiu improvisar o lateral-direito Pimentel na posição. Com passagens por Vasco, São Paulo, Flamengo e Palmeiras, Pimentel é o principal destaque do elenco do Tupi. "Já atuei em minha carreira várias vezes no lado esquerdo. É só uma mudança de lado", garantiu o jogador, que, assim, abre espaço para Serginho ocupar a lateral-direita. Já no meio-de-campo, Sérgio Alves perdeu lugar para Anderson. "A posse de bola será algo primordial neste jogo que eu acredito que terá um ritmo mais lento, já que deve fazer muito calor na hora do jogo. Por isso, resolvi optar pelo Anderson, que é um jogador mais técnico", justificou o técnico. Outra mudança no meio-campo do time mineiro será o retorno de Camilo, que vinha ficando de fora dos jogos do Tupi no Campeonato Mineiro devido a uma contusão no tornozelo esquerdo e entra na vaga de Fabiano Guru. No primeiro jogo contra o Bangu, em Minas Gerais, houve empate de 2 a 2.