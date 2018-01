Tupi perde, mas garante vaga na Série C O Tupi, de Juiz de Fora, se classificou para a quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C mesmo perdendo para o Americano, de Campos, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Cabo Frio. O time mineiro tinha vencido o primeiro confronto, válido pelo Grupo 66, por 5 a 2, e poderia perder por até dois gols de diferença. O único gol do jogo, disputado em Cabo Frio porque o Americano perdeu dois mandos de campo, foi marcado por Laerte aos 45 minutos do primeiro tempo. O próximo adversário do Tupi é o Bragantino, com o primeiro jogo confirmado para Bragança Paulista, domingo, às 17 horas, pelo Grupo 75. O segundo será realizado em Minas Gerais, dia 5, quarta-feira.