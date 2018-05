Tupi se despede da Série B com vitória sobre o Paraná por 2 a 0

Apesar de ter feito uma campanha para esquecer, tanto que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro com algumas rodadas de antecedência, o Tupi de despediu da Série B, nesta sexta-feira, com dignidade ao ganhar do Paraná por 2 a 0, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Os pouco mais de 500 tricolores protestaram bastante nas arquibancadas.

O Tupi encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas e subiu para a 18.ª colocação, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bragantino no complemento da rodada. Já o Paraná estacionou nos 41 e vai terminar a Série B em 15.º lugar. Pouco para quem sonhava brigar pelo acesso.

O primeiro tempo foi bastante concentrado no meio de campo e sem muitos lances de perigo. As duas melhores oportunidades foram criadas pelo visitante. Na primeira, Marcos Serrato chutou rente à trave e depois Sávio cabeceou nas mãos de Hugo. O Paraná respondeu em cobrança de falta do meia Nadson por cima do travessão.

A etapa final foi totalmente dominada pelo Tupi, que abriu o placar aos 26 minutos depois de ter acertado uma bola no travessão com Sávio. Henrique cobrou escanteio e Rodrigo Lobão subiu livre, cabeceando no cantinho. No contra ataque, o time mineiro ampliou aos 38 com Marcos Serrato tirando do goleiro Hugo.

O resultado poderia ter sido mais elástico se a finalização de Raphael Augusto não acertasse a trave. O Paraná não queria jogo.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 x 2 TUPI

PARANÁ - Hugo; Diego Tavares (Gabriel Pires), Pitty, Wellington Reis e Fernandes; Jhony (Gabriel Furtado), Leandro Vilela, Lucas Taylor, Alesson e Nádson; Rafael Furtado (Yan Philippe). Técnico: Fernando Miguel.

TUPI - Glayson; Henrique, Rodrigo Lobão, Bruno Costa e Luiz Paulo; Marcel, Renan Teixeira, Recife (Vinícius Kiss) e Marcos Serrato (Raphael Augusto); Sávio e Rubens (Giancarlo). Técnico: Júlio Cirico.

GOLS - Rodrigo Lobão, aos 26, e Marcos Serrado, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Costa e Renan Teixeira (Tupi).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 7.210,00.

PÚBLICO - 598 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).