Tupi vence Bangu e se classifica O Tupi, de Juiz de Fora-MG, se classificou hoje para a próxima fase da Copa do Brasil, ao derrotar o Bangu, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, com gol de Marinho. No primeiro confronto tinha ocorrido empate de 2 a 2. O próximo adversário dos mineiros será o vencedor do confronto entre Flamengo-RJ e CRB, que será disputado ainda nesta quarta-feira.