Tupi vence Mogi Mirim e segue junto ao São Bento na frente no Grupo B da Série C

Com as presenças de três clubes paulistas, inclusive o Mogi Mirim, foram disputados quatro jogos na tarde deste sábado pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. As atenções estavam mesmo voltadas para o Mogi, que tinha dado W.O. no compromisso anterior e viveu uma semana de indefinições. Em campo, o time se esforçou bastante, mas perdeu para o Tupi, por 1 a 0, em Juiz de Fora (MG).

Com esta vitória, o Tupi atingiu os 26 pontos e divide a ponta do Grupo B com o São Bento. O time paulista leva vantagem no saldo de gols: 9 a 4. O Mogi continua na lanterna com apenas dez pontos. Parece caminhar para o rebaixamento, mas sem desistir da competição.

Na briga contra a queda para a Série C, em casa, o Bragantino empatou por 1 a 1 com o Tombense. Foi um mau resultado para o time paulista, com 16 pontos, em oitavo lugar. Isso porque permitiu que o Macaé encostasse, com 15 pontos, em nono, após vencer em casa o Botafogo-SP, por 3 a 2. O time de Ribeirão Preto, em queda, aparece em quarto lugar com 21 pontos, atrás do Ypiranga-RS, também com 21 e melhor saldo de gols: 7 a 4. O Tombense continua em sétimo, com 19 pontos.

LÍDER PERDE

Pelo Grupo A, o Confiança conquistou uma importante vitória na sua luta contra o rebaixamento ao fazer 2 a 0 em cima do líder CSA, em jogo disputado no Batistão, em Aracaju.

O time sergipano respirou, aparecendo com 16 pontos, em sétimo lugar, enquanto o CSA permanece na ponta com 27 pontos, mas corre risco de perder a posição no complemento da rodada.

O destaque deste jogo estava na arquibancada: o atacante Diego Costa. Em litígio com o Chelsea, campeão inglês, ele permanece com a família no Brasil à espera de uma definição para seu futuro.