Tupi vence Oeste e vai decidir o título da Série D

O primeiro duelo da decisão será disputado no dia 13, domingo, em Minas Gerais, e o segundo, no dia 20, no Estádio do Arruda, em Recife. Os quatro semifinalistas garantiram o acesso para a Série C em 2012.

A vantagem conseguida no primeiro duelo semifinal, em Itápolis, quando venceu por 3 a 0, deu tranquilidade ao Tupi, que chegou com méritos a outra vitória. Os gols foram marcados por Vitor Hugo, duas vezes, e Ademilson. Já o gol de honra do Oeste foi anotado por Thiago Azulão.