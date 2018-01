Turcomenistão goleia nas eliminatórias O Turcomenistão goleou Taiwan por 5 a 0, na rodada desta sexta-feira das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002. Com este resultado, o Turcomenistão somou seis pontos e é o vice-líder do grupo 7. O primeiro lugar, com sete pontos, é do Usbequistão, que empatou por 2 a 2 com a Jordânia. No grupo 8, o Iêmen assumiu a liderança ao vencer Brunei por 1 a 0.