Turcos da Inter se irritam com Ronaldo A imprensa italiana não perde oportunidade para dar estocadas em Ronaldo. Os jornais e os torcedores não perdoam a ?traição? do astro, que forçou transferência da Inter para o Real Madrid. Por isso, seguem de forma bem crítica todos seus passos na Espanha. E não deixam passar em branco nenhuma declaração do atacante brasileiro. O motivo para polêmica, agora, seriam supostas declarações de Ronaldo, segundo as quais ele formava, com os turcos Emre e Okan, uma "frente" de combate aos métodos do técnico argentino Héctor Cúper. Os dois ex-companheiros trataram de desmentir categoricamente qualquer tentativa de insubordinação. "Não é possível que ele tenha dito isso", garantiram, em declarações ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. "Mas, se falou, sabia que uma mentira dessas nos criaria embaraços no clube", comentaram. "Não há razão para esse comportamento, pois nunca lhe fizemos mal." O jornal editado em Milão informa que Emre e Okan teriam entrado em contato com Cúper para esclarecer a situação. O treinador, em contrapartida, teria dito que não se preocupassem. "Não ligo para nada do que tem vindo da Espanha", seria a resposta. Dessa forma, o maior desafeto de Ronaldo na Itália queria demonstrar indiferença a tudo que se relaciona ao ex-craque do time. Ronaldo não se manifesta. Apenas fez publicar, em seu site na internet, comentário no qual lamenta o comportamento de alguns meios de comunicação, principalmente da Itália, que ?distorcem? o que ele diz. O mais recente reforço do Real Madrid continua o tratamento para recuperar-se de contratura na coxa esquerda. O médico Alfonso Del Corral acredita que ele esteja recuperado até dia 25. A estréia seria dia 29 contra o Valladolid.