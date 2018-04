Turquia bate a Noruega e segue com chances para a Euro

A Turquia foi neste sábado a Oslo e conseguiu uma importante vitória de 2 a 1 sobre a Noruega, de virada, mantendo excelentes chances de classificação no grupo C das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Hagen fez a alegria da torcida local ao colocar a Noruega à frente aos 12 de jogo, mas Emre Belozoglu empatou aos 31. Porém, Nihat, aos 14 da etapa final, garantiu a virada para os turcos, um verdadeiro banho de água fria nos donos da casa, que se vencessem a partida, garantiriam a vaga na Euro. A situação do grupo agora é a seguinte: a Turquia aparece na vice-liderança, com 21 pontos, e pega a Bósnia, quarta colocada, em casa. Já os noruegueses, com 20, encaram a lanterna Malta fora de seus domínios e precisam vencer, além de torcer por um empate dos turcos.