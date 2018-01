Turquia e China vencem no Sub-17 A China derrotou o Peru por 1 a 0, nesta segunda-feira, na cidade peruana de Trujillo, pelo Mundial Sub-17. Em outro jogo disputado, a Turquia ganhou do Uruguai por 3 a 2, na capital Lima. Com a vitória sobre os donos da casa, a China assumiu a liderança do grupo A, com 4 pontos. Costa Rica e Gana, que empataram também nesta segunda-feira, estão com 2, enquanto que o Peru ficou com apenas 1. No grupo B, México e Turquia lideram, com 6 pontos cada, e já estão classificados para a próxima fase - se enfrentam na última rodada para decidir quem fica em primeiro lugar da chave. Enquanto isso, Uruguai e Austrália, que perdeu para os mexicanos também nesta segunda-feira, não somaram pontos e estão eliminados.