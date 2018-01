Turquia e Colômbia decidem 3º lugar Com o futebol em segundo plano. É assim que o técnico da Colômbia, Francisco Maturana, explicou a forma como sua equipe vai entrar no campo para enfrentar a Turquia na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações. A partida acontece neste sábado, às 13 horas (horário de Brasília), no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Etienne (500 quilômetros de Paris). Na delegação colombiana todos ainda estão traumatizados com a morte do camaronês Marc-Vivian Foe, quinta-feira, em meio ao jogo que valia vaga na decisão do título, que acontece domingo. "Nossos jogadores e toda a delegação estão profundamente afetados pela tragédia", afirmou Maturana. "Diante do contexto, o futebol fica mesmo em segundo plano. Vamos para Saint-Etienne e tentaremos jogar da forma mais digna que pudermos." Embora tenha lamentado a morte do atleta de Camarões, a delegação turca parece ser a que menos se abalou com a tragédia que marcou a atual edição da competição. Na véspera da partida contra os colombianos, jogadores e integrantes da comissão técnica demonstravam o tradicional semblante de tédio, característicos das horas que antecedem um jogo sem importância. Porém, faziam questão de lembrar que, se vencer, a Turquia chegará pelo segunda vez em menos de um ano à conquista da "medalha de bronze" em uma competição oficial. Os turcos foram terceiros colocados também na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão.