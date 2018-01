Turquia e EUA se enfrentam amanhã Um confronto entre duas equipes que surpreenderam na Copa de 2002: Turquia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira, em Saint-Étienne, na primeira partida do grupo B da Copa das Confederações - chave de Brasil e Camarões. No Mundial da Coréia/Japão, os turcos ficaram com o terceiro lugar, depois de vencer a Coréia do Sul por 3 a 2. Os norte-americanos, eliminados nas quartas-de-final - 1 a 0 para a Alemanha -, já haviam deixado para trás Portugal, eliminado na primeira fase, e o México, nas oitavas-de-final. O desempenho foi tão satisfatório que as federações dos dois países mantiveram os técnicos. Sobre o confronto desta quinta, sobram elogios das duas partes. "A Turquia é uma equipe muito forte. Teve uma atuação impressionante no Mundial e não vamos subestimá-la. Tem um goleiro espetacular e alguns jogadores fantásticos", elogia o treinador dos Estados Unidos, Bruce Arena, que aposta no atacante Landon Donovan. Por outro lado, Arena não contará com Brian McBride, do Everton da Inglaterra. O jogador pediu dispensa da seleção para poder descansar após o término da temporada na Europa. Mesmo assim, o treinador está confiante. "Já não temos de provar nada a ninguém. Não nos sentimos obrigados a defender nada do que conseguimos. Tenho certeza de que meus jogadores estão prontos para derrotar qualquer equipe do mundo", garante o otimista Arena. Além de reconhecer a força do adversário, o treinador turco Senol Gunes mostra-se confiante em relação ao rendimento de sua equipe na Copa das Confederações. "O Estados Unidos não é um time bobo. Tanto que participou de todos os Mundiais desde 1990", afirmou o técnico. "Mas a Turquia vem disposta a jogar a final contra a França e, para isso, precisamos jogar bem e somar o maior número de pontos possível." Nesta quarta-feira, o treinador soube que não poderá contar com o meia Tayfun Korkut, da Real Sociedad, por causa de uma contusão não revelada à delegação turca. Para o seu lugar, Gunes confirmou o jovem Serkan Balci, de 19 anos, que atua pelo Genclerbirligi, da primeira divisão da Turquia.