Turquia passa pela Bósnia e vai à Eurocopa de 2008

Jogando em Istambul, a Turquia superou a Bósnia pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu a segunda vaga do grupo C das Eliminatórias à Eurocopa de 2008. Veja também: Suécia derrota Letônia também vai à Eurocopa de 2008 Portugal segura empate com Finlândia se garante na Euro Inglaterra perde para Croácia e fica de fora da Eurocopa Eurocopa 2008 - Eliminatórias O autor do gol que garantiu os turcos na Eurocopa foi o atacante Nihat Kahveci. Ele balançou as redes aos 43 minutos do segundo tempo. A vitória deixa a Turquia com a vice-liderança da chave, com 24 pontos. A primeira colocação ficou com a Grécia, atual campeã da Eurocopa, que chegou aos 31 pontos ao bater a Hungria por 2 a 1. Quem torcia por um tropeço dos turcos era a Noruega. Mesmo passando por Malta por 4 a 1, fora de casa, a equipe terminou com 23 pontos, um atrás da Turquia, e ficou sem a vaga.