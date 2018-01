Turquia tenta desbancar outro favorito A Turquia, carrasco da seleção brasileira, enfrenta a França nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Paris, na semifinal mais importante da Copa das Confederações. Antes, às 13h, Camarões e Colômbia jogam em Lyon. Depois de eliminar a seleção brasileira, com um empate (2 a 2), os turcos estão motivados para o confronto com os anfitriões do torneio. "Será um teste muito importante para meus jogadores. A França foi campeã do Mundial de 1998 e é a atual campeã da Europa. É um gigante do futebol", afirma o técnico da Turquia, Senol Gunes. Jacques Santini, treinador da França, já confirmou que colocará em campo um time apenas com jogadores experientes. Nada de fazer testes contra um adversário que pode surpreender. Em Lyon, os colombianos estão ansiosos para a revanche contra Camarões, depois do fiasco na Copa do Mundo da Itália/90. Naquele Mundial, o goleiro Higuita falhou feio ao querer fazer graça com a bola perto do meio-de-campo, e o atacante Roger Milla marcou o gol que garantiu a classificação: 2 a 1.